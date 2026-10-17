¡Tremenda ‘bicicleta’! Golazo de Francisco Arancibia para el 2-1 de Garcilaso vs. Melgar (VIDEO: Liga 1 Max)
¡Tremenda ‘bicicleta’! Golazo de Francisco Arancibia para el 2-1 de Garcilaso vs. Melgar (VIDEO: Liga 1 Max)

le dio vuelta al marcador antegracias a una gran definición de Arancibia. A los 56 minutos, el atacante recibió un pase de tres dedos, encaró por la banda derecha, dejó en el camino a un defensor rojinegro y sacó un potente remate cruzado al palo izquierdo del arquero para desatar la celebración del cuadro cusqueño. Con esta gran acción individual, Deportivo Garcilaso pasó a ganar 2-1 de manera provisional en un partido que se disputa con mucha intensidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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