Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)
Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

Gianluca Lapadula no falló desde el punto penal y marcó el 3-1 de Universitario sobre FC Cajamarca. El ‘Bambino’ sigue respondiendo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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