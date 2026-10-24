Universitario de Deportes encontró el segundo gol de la tarde en el Estadio Monumental. A los 64 minutos del partido frente a Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, Gianluca Lapadula se hizo presente en el marcador y puso el 2-0 para los cremas. La jugada comenzó por el sector derecho, donde Andy Polo participó en la combinación que terminó con Lisandro Alzugaray. El argentino, que había ingresado en lugar de Edison Flores, llegó hasta una buena posición y sacó un centro rasante al área para buscar al delantero. El ‘Bambino’ recibió el balón dentro del área y definió para vencer al arquero rival. De esta manera, Lapadula amplió la diferencia en una tarde en la que Universitario buscaba imponer condiciones y quedarse con los tres puntos ante su gente. Con el 2-0 en el marcador, el equipo dirigido por Fabián Bustos tomó mayor tranquilidad para afrontar el tramo final del encuentro. Los cremas buscaban mantener la ventaja y sumar una victoria importante en su lucha por el Torneo Clausura.