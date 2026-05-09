¡De taquito! Gol de Gustavo Cazonatti para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Sporting Cristal sorprendió en Matute y se puso en ventaja sobre Alianza Lima a los 72 minutos del segundo tiempo gracias a un gol de Gustavo Cazonatti. El volante brasileño apareció dentro del área blanquiazul y, con un sutil taco, venció la resistencia del arquero aliancista para decretar el 1-0 a favor del cuadro rimense en un momento clave del encuentro. Pese al resultado parcial, Alianza Lima había sido el equipo que mostró mejores argumentos futbolísticos durante gran parte del compromiso. El conjunto íntimo manejó la posesión del balón, generó las ocasiones más claras y empujó constantemente a Sporting Cristal hacia su propio campo, apoyado además por el aliento de su hinchada en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, cuando parecía que el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo tenía el control del partido, una desconcentración defensiva terminó costándole caro. Sporting Cristal aprovechó un descuido en el corazón del área y encontró espacios suficientes para que Cazonatti definiera con tranquilidad y silenciera Matute con una acción de gran calidad técnica. Tras el gol recibido, Alianza Lima adelantó aún más sus líneas en busca del empate, mientras que Sporting Cristal empezó a manejar los tiempos y apostar por el contragolpe. El tramo final del partido promete ser intenso, con los íntimos volcados en ataque y los celestes defendiendo una ventaja valiosa en condición de visitante.