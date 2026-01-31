Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de FC Cajamarca vs. Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX
debuta en la frente a . Las miradas están puestas en el ‘Pirata’ y no fue indiferente, pues Hernán Barcos anotó su primer gol con camiseta de amarilla y azul. Esto tras aprovechar un error en salida del rival a los 38 minutos de partido, el ex delantero de Alianza Lima, remató y con un poco de suerte terminó en las redes del portero de Juan Pablo II.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

