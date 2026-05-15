Gol de Hernán Barcos, FC Cajamarca 1-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)
Gol de Hernán Barcos, FC Cajamarca 1-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)

Tras el gol anulado de Sebastián Enciso, no bajó los brazos y continuó insistiendo en ataque. Esta vez, el balón tuvo un objetivo claro: llegar a , quien tras recibir un pase del propio Enciso, se acomodó ante la defensa de Sporting Cristal y sacó un potente remate desde fuera del área para marcar un golazo y decretar el empate en el Estadio Héroes de San Ramón.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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