Gol de Hernán Barcos para el 1-0 del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)
Gol de Hernán Barcos para el 1-0 del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)

No tuvo que pasar mucho tiempo para que Alianza Lima hiciera respetar su localía.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS