Gol de Ian Wisdom para el 1-0 del Sporting Cristal vs Ayacucho FC. (Video: L1 Max)
Gol de Ian Wisdom para el 1-0 del Sporting Cristal vs Ayacucho FC. (Video: L1 Max)

ya le gana a en lo que es el partido correspondiente a la jornada 12 del . El autor del gol fue Ian Wisdom a los 5 minutos de partido tras un centro de Leandro Sosa por derecha que terminó en el punto penal donde solamente tuvo que empujarla Wisdom para anotar el primer gol ‘celeste’. El equipo de Paulo Autuori se pone momentáneamente en el segundo lugar de la tabla del Clausura, 5 puntos por debajo de Universitario de Deportes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS