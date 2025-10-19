Gol de Irven Ávila para el 1-0 de Cristal vs. Garcilaso. (Video: L1MAX)
Los últimos minutos del partido de contaron con alta intensidad, pero definieron el resultado de la contienda. A los 88′, Martín Távara recibió un balón desde afuera del área y probó con un remate de larga distancia hacia el arco rival, pero este impactó en el palo. Sin embargo, el rebote quedó preciso para la aparición de quien, en una disputa con Patrick Zubzuck empujó el esférico para poner el primer gol de la noche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los celestes consiguieron una importante victoria que los colocó en el cuarto lugar de la tabla acumulada y escalaron también en el .

