Gol de Colman para el 1-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Gol de Colman para el 1-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX

Tras un penal cometido por Miguel Araujo, el cuadro cuzqueño se pone adelante en el marcador con un golazo de penal por parte de Iván Colman a los 37 minutos. Hasta el momento todo se decidiría en los penales.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS