Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario. (Video: GOLPERU)
Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario. (Video: GOLPERU)

En su semana de aniversario, Universitario emprendió el último reto previo a los octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. Los cremas recibieron a Sport Boys en el estadio Monumental y dieron el primer golpe en la contienda. Cuando corrían los 19′, un error en salida de los rosados terminó en los pies de Jairo Concha quien descargó el balón con Alex Valera y el delantero devolvió el esférico para el volante que, con un potente disparo desde afuera del área, la insertó en la portería rival. De esta manera, puso el 1-0 en el partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS