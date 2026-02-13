Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario vs Cienciano | VIDEO: L1 MAX
A los 36 minutos llegó el primero de los cremas tras un remate de larga distancia de parte de Jairo Concha quien siempre prueba suerte y esta vez no fue la excepción. La ‘U’ vence a Cienciano, momentáneamente, en el Monumental.

Nota en desarrollo

