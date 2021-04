Un gol que dio la vuelta al mundo. Jefferson Farfán se hizo presente en el Alianza Lima vs. Municipal con un potente cabezazo que se convirtió en la única anotación del encuentro. Fue tanta la emoción generada que incluso contagió a un narrador que compartió el tanto de la ‘Foquita’ con unas frases que se viralizaron en las redes sociales.

“Give me some chocolate” (dame algo de chocolate), “What a legend” (qué leyenda), “What a history of Jefferson Farfán” (qué historia la de Jefferson Farfán), fueron algunas frases que el emocionado narrador dejó al momento de describir la anotación del jugador blanquiazul que, a la postre, significaría la victoria de los íntimos sobre el cuadro edil.

A los 82′ del Alianza Lima vs. Municipal, Ricardo Lagos, de un tiro libre, centró y Jefferson Farfán marcó el único tanto de cabeza. La última vez que había celebrado con camiseta blanquiazul fue hace 17 años, en el triunfo ante Unión Huaral en Matute. Además fue su tanto número 35 con los de La Victoria.

Tras el encuentro, el delantero de la Selección Peruana no pudo ocultar su alegría por el triunfo y por la anotación, la misma que tuvo una dedicatoria. “Fue para mi familia, a los hinchas aliancistas y para mi madre, que antes del partido hablé con ella y le dije que iba a marcar”, detalló ‘El 10 de la calle’.

Alianza Lima vs. Municipal: la crónica del partido

En su presentación, Jefferson Farfán confesó que en su regreso buscaba retribuir al club todo lo que había hecho por él. Post triunfo ante Deportivo Municipal, el ’10′ de Alianza Lima contó que le había prometido a su madre que iba a anotar. La ‘Foquita’ cumplió con su pueblo y con su sangre. Los victorianos rompieron su mala racha de siete partidos sin conocer triunfos y sumaron sus primeros tres puntos en la Liga 1, en un duelo pendiente por la fecha 2.

Deportivo Municipal la tiene difícil: el próximo martes 13 se mide contra Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo. Alianza Lima, por su parte, chocará con Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. Veremos si para aquella oportunidad la ‘Foquita’ aparece desde el vamos en la pizarra de Bustos.

