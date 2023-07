Luego de lo que mostró Deportivo Municipal en el primer tiempo, Alianza Lima sabía que tenía que salir con todo en busca del 1-0 en la etapa complementaria. No había espacio para las dudas y menos con las complicaciones que habían sufrido. Bajo ese contexto, Guillermo Salas mandó a adelantar sus líneas para recuperar el balón más cerca del campo rival y no tardó en tener efecto en el marcador: Jesús Castillo no desaprovechó la oportunidad para poner el 1-0 con un golazo (56′).

La jugada nació con una mala salida de Francesco Cavagna, quien buscó conectar con su mediocampo pero sin precisión. Ahí apareció Jairo Concha para recuperar el balón e intentar habilitar a sus delanteros, sin embargo, la fortuna le dio un premio a Castillo y no lo dejó pasar para decretar la ventaja de los ‘blanquiazules’. Todo sucedió rápidamente.

El exvolante de la Academia Cantolao se sacó de encima a Jorge Toledo con un autopase y, al tener la oportunidad de sacar un ‘misil’, le reventó el arco a Steven Rivadeneyra. Con este tanto que le da la ventaja momentánea a Alianza Lima, Castillo llegó a dos anotaciones en lo que va de la presente temporada de la Liga 1 Betsson.

Alianza Lima vs. Municipal: lo que les viene

Luego de este partido por la fecha 2 del Torneo Clausura, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Sporting Cristal por la tercera jornada. Este compromiso está programado para el sábado 8 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

Este será uno de los duelos más esperados de la fecha, pues se verán cara a cara dos de los candidatos a llevarse el título nacional a fin de año. Recordemos que, debido a los conflictos por los derechos de transmisión de la Liga 1 Betsson, el partido entre ambos juntos no se jugó en el campo por el Torneo Apertura y los ‘celestes’ terminaron ganando por ‘walkover’ con un marcador de 3-0.

Deportivo Municipal, por su parte, también tendrá actividad el próximo fin de semana cuando visite a Carlos A. Mannucci en territorio trujillano. Este encuentro está pactado para el domingo 9 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el estadio Mansiche. Al igual que el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, este duelo tampoco se jugó en el Apertura y el ‘Tricolor’ se llevó la victoria por ‘walkover’.





