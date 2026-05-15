Golazo de Jonathan Betancourt, FC Cajamarca 2-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)
Golazo de Jonathan Betancourt, FC Cajamarca 2-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)

Golazo de para que le dé vuelta al partido ante un irreconocible Sporting Cristal, que complica su situación en la Liga 1. La jugada nació tras un pase hacia la izquierda de Hernán Barcos para el delantero ecuatoriano, quien se sacó a un defensor rimense y no dudó en rematar al arco de Enríquez para marcar el 2-1 a favor del cuadro cajamarquino, que busca salir de la zona baja de la tabla.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS