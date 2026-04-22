Gol de José María Ataupillco para el 1-0 de Atlético Grau vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de José María Ataupillco para el 1-0 de Atlético Grau vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Ataupillco abrió el marcador para Atlético Grau a los 34 minutos ante Sporting Cristal en el estadio Campeones de 36. El tanto llegó en un momento clave del partido, cuando el encuentro venía parejo, y le dio ventaja parcial a Grau en un duelo intenso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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