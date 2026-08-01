Gol de José Ingratti para el 1-1 de Alianza Atlético vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de José Ingratti para el 1-1 de Alianza Atlético vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Mientras Alianza Lima aún celebraba el 1-0 y se reacomodaba en el campo, Alianza Atlético encontró rápidamente el empate. Cristian Penilla ejecutó un tiro libre que llegó hasta el área, donde el arquero Duarte dejó un rebote. José Ingratti aprovechó el balón suelto y, con un remate de primera, venció al guardameta blanquiazul para marcar el 1-1.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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