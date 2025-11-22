Gol de Manzaneda para el 1-0 de Los Chankas vs Universitario | VIDEO: L1MAX
Por la última jornada del , , ya siendo tricampeón, visita a . Sin embargo, los ‘guerreros’ necesitan de una victoria para aspirar un cupo a torneo internacional. Es por ello que a Los 14 minutos los locales se pusieron adelante en el marcador tras un golazo de Manzaneda, quien dejó en el piso Sebastián Britos, y de esta forma puso a celebrar a todo el Estadio de Los Chankas en Andahuaylas. Cabe resaltar que los cremas no están jugando con todos sus titulares habituales.

