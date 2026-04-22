Gol de José Rivera para el 4-1 de Universitario vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Gol de José Rivera para el 4-1 de Universitario vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

En el minuto 84,volvió a hacerse presente en el marcador y sentenció definitivamente el encuentro ante Deportivo Garcilaso. fue el encargado de anotar el cuarto tanto crema, tras culminar una jugada ofensiva con un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero rival. El gol llegó en un momento en el que el equipo local ya dominaba con claridad, aprovechando los espacios que dejó Garcilaso en su intento por descontar. Rivera mostró precisión y tranquilidad en la definición, sellando así el 4-1 y confirmando la superioridad de Universitario a lo largo del compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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