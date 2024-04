Juan Pablo Freytes es uno de los jugadores de Alianza Lima que no se ha perdido un solo partido en lo que va de la temporada, tanto por el Torneo Apertura 2024 como por la Copa Libertadores. Es pieza fundamental en el esquema de Alejandro Restrepo. Este sábado también inició acciones ante Mannucci, en el Estadio Mansiche, y fue el encargado de anotar el 1-0 en el comienzo de la segunda mitad, tras un gran centro de Sebastián Rodríguez. Fue su primer gol con la camiseta ‘blanquiazul’.

El exjugador de Unión La Calera llegó al área y empalmó el balón con la zurda. El arquero Manuel Heredia llegó a tocar el esférico, pero no pudo evitar que ingrese a la portería. De esta forma, el futbolista argentino se estrenó como goleador ‘íntimo’ y ayudó a su equipo a abrir el marcador en un duelo que no era sencillo. Luego, llegaron los goles de Sebastián Rodríguez y Catriel Cabellos.

Cabe mencionar que Freytes no se ha perdido un solo duelo de Alianza Lima en lo que va de la temporada. Ha disputado los diez partidos del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Además, jugó los noventa minutos en el empate 1-1 contra Fluminense, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No hay duda de que es un jugador importante para el once de Restrepo.

Alianza Lima vs. Mannucci: lo que se les viene

Luego de este partido, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cerro Porteño por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 10 de abril desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio General Pablo Rojas (Asunción) y será transmitido para toda Latinoamérica por ESPN y STAR Plus.

Después, el domingo 14 de abril, el cuadro ‘blanquiazul’ recibirá a Atlético Grau en el Estadio Nacional, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Mannucci, por su parte, también volverá a jugar la próxima semana cuando visite a Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro está pactado para el sábado 13 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido para todo el territorio nacional a través de la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





