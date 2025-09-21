Gol de Kevin Quevedo para el 2-0 de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
Gol de Kevin Quevedo para el 2-0 de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)

En un segundo tiempo con poco peligro en ambas áreas, se encargó de alargar la ventaja en casa ante . Los blanquiazules adelantaron en el primer tiempo con un cabezazo de Pedro Aquino. Ya en el complemento, aumentó la frecuencia de contragolpes por parte de los dirigidos por Néstor Gorosito y lideró uno de ellos. El delantero se insertó en el área para rematar de manera potente. Si bien el balón quedó en las manos de (portero rival9, este no pudo contenerlo, metiéndose al arco. Fue así que se mantuvo el dominio en el estadio Alejandro Villanueva, en la fecha 10 del Torneo Clausura en la .

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS