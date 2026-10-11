Gol anulado de Kevin Quevedo por off-side en el Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: Liga 1)
Gol anulado de Kevin Quevedo por off-side en el Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: Liga 1)

La polémica y la indignación se apoderaron del banquillo de en el Inca Garcilaso de la Vega tras la anulación de un tanto que parecía lícito frente a Cusco FC. En un trámite chato y sin mayores emociones en las áreas, el quiebre llegó a los 27 minutos cuando metió un trazo largo y preciso desde campo propio a espaldas de la zaga local; Kevin Quevedo controló en velocidad y definió con frialdad ante el achique de Pedro Díaz para desatar el festejo ‘blanquiazul’. No obstante, tras el banderín en alto del juez de línea, la posterior intervención del VAR trazó líneas milimétricas para invalidar la acción por presunto fuera de juego, desatando la furia de los futbolistas y del comando técnico íntimo, quienes sostenían con vehemencia que el atacante partió habilitado desde su propio terreno.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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