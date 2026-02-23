El golazo de Kevin Ruiz para CD Moquegua en la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
El golazo de Kevin Ruiz para CD Moquegua en la Liga 1 | VIDEO: L1MAX

A los 57 minutos, en el CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso, se anotó un verdadero golazo por parte de Kevin Ruiz quien recibió un balón de espaldas al arco y no tuvo mejor idea que levantar el esférico para realizar una tremenda chalaca que terminó siendo uno de los mejores goles del 2026.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS