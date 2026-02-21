Gol Leandro Sosa para el 1-2 de Sporting Cristal vs Universitario | VIDEO: L1MAX
Gol Leandro Sosa para el 1-2 de Sporting Cristal vs Universitario | VIDEO: L1MAX

Leandro Sosa descontó para Sporting Cristal ante Universitario. El mediocampista apareció dentro del área y definió con precisión para reducir la diferencia en el marcador, dando esperanzas a su equipo de igualar el encuentro en los minutos siguientes.

TAGS RELACIONADOS