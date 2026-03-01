Gol de Lisandro Alzugaray, Universitario 1-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)
Gol de Lisandro Alzugaray, Universitario 1-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)

Su primera vez. marcó su primer tanto con camiseta de para abrir la cuenta ante , por la fecha 5 del Torneo Apertura. En un partido cerrado, el ‘Licha’ aprovechó la pelota parada y anotó de tiro libre para vencer el arco de Carlos Junior Mosquera. De esta manera, los cremas se ponen adelante en el marcador en un partido cerrado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

