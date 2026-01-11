Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡De cabeza en el área! Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich vs Wolfsburgo
El delantero colombiano volvió a ser protagonista en un partido con el cuadro ‘bávaro’ donde recibió un gran pase de Olise, para finalmente poder concretar el segundo tanto en el partido frente al Wolfsburgo.
Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich vs Wolfsburgo. (Video: Center of Goals)
Siendo siempre determinante en el equipo alemán, Luis Díaz volvió a aparecer en el marcador, marcando el camino de los goles desde el inicio. No solo con el grito de gol que puso en las redes, si no también con una asistencia inicial. Cuando el partido se estaba armando y Bayern ya comenzaba a dominar, un centro desde la izquierda del colombiano Díaz fue clave. Lucho le ganó la espalda a su marcador, picó justo y recibió el pase profundo para quedar en perfecta posición para enviar el centro. Con su zurda, Lucho levantó la bola y encontró a Olise en el corazón del área, pero el extremo no llegó a empujarla ya que Fischer lo hizo primero, marcando el autogol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.