Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich vs Wolfsburgo. (Video: Center of Goals)
Siendo siempre determinante en el equipo alemán, volvió a aparecer en el marcador, marcando el camino de los goles desde el inicio. No solo con el grito de gol que puso en las redes, si no también con una asistencia inicial. Cuando el partido se estaba armando y ya comenzaba a dominar, un centro desde la izquierda del colombiano Díaz fue clave. Lucho le ganó la espalda a su marcador, picó justo y recibió el pase profundo para quedar en perfecta posición para enviar el centro. Con su zurda, Lucho levantó la bola y encontró a Olise en el corazón del área, pero el extremo no llegó a empujarla ya que Fischer lo hizo primero, marcando el autogol.

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

