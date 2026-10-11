Gol de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs. UTC. (Video: L1MAX)
Gol de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs. UTC. (Video: L1MAX)

quiere continuar con su gran momento en el Torneo Clausura y, tras clasificar a la final de la Copa de la Liga, sigue en la senda de la victoria. Yoshimar Yotún ejecutó un tiro libre y envió un gran centro para , quien conectó un cabezazo para marcar el 1-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS