Gol de Magdeburgo vs. Bayern Múnich. (Video: DAZN)
Gol de Magdeburgo vs. Bayern Múnich. (Video: DAZN)

Sobre los 15 minutos del primer tiempo, dio la sorpresa en el Allianz Arena y marcó el 1-1 ante por los 16vos. de final de la . Tras recuperar un balón en área propia, el club de la Bundesliga 2 alistó un rápido contragolpe y de los pies de nació el tanto: condujo en el mediocampo y abrió el campo hacia la izquierda para el polaco Mateusz Zukowski, quien hizo un amague y clavó un potente remate para vencer al portero Jonas Urbig. Luego los bávaros iban a ponerse adelante en el marcador nuevamente, pero igual ‘Pippo’ dejó su sello ante su exequipo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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