Gol de Martín Pérez Guedes para el 1-0 de Universitario vs. Ayacucho FC. (Video: GOLPERU)
logró ponerse adelante en el marcador sobre tras un golazo anotado por Martín Pérez Guedes, quien recibió un pase exquisito de Jesús Castillo. Esto ocurrió cuando transcurría el minuto 16 del partido en el Estadio Nacional. Castillo recibió el balón en su campo, alzó la cabeza y lanzó un pase preciso para encontrar a Pérez Guedes, quien definió con calidad para marcar el primero del partido. De esta forma, la ‘U’ ratifica que es el líder absoluto del torneo local.

