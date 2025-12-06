Gol de Martín Távara para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Lima por la semifinal de los playoffs en busca del cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. En la ida todo quedó igualado 1-1; sin embargo, esta noche los celestes se pone adelante en el marcador a los 7 minutos de partido en el Estadio Alejandro Villanueva. Como una réplica del partido anterior, Martín Távara puso el primero de penal tras mano de Jesús Castillo tras el remate potente que había ejecutado Winsdom.

