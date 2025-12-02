Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Fuerte y abajo! Gol de penal de Martín Távara para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima
El número 25 de Sporting Cristal consiguió el primer gol del partido desde los doce pasos. El penal fue convertido a los 68 minutos para que los celestes se pongan en ventaja sobre los blanquiazules en el Nacional.
Gol de Martín Távara para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la semifinal ida de los play off de la Liga 1. Tras un primer tiempo con muchas ocasiones pero sin goles, finalmente llegó el primero del partido a los 68 minutos del segundo tiempo. El encargado de convertir la anotación fue el número 25 de Sporting Cristal, Martín Távara por la vía penal para que los celestes se pongan en ventaja sobre los blanquiazules en el Nacional. La falta fue cometida por Castillo hacia Leandro Sosa, a quien pisó en el área de Guillermo Viscarra.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.