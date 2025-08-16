Golazo de Martín Távara para el 3-0 de Sporting Cristal vs Binacional. (Video: L1 Max)
Sporting Cristal comenzó con pie derecho el Torneo Clausura y está liquidando a cualquiera que interfiera en su camino. Esta noche, los ‘celestes’ de Autuori están goleando a Binacional en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. El autor del tercer gol fue Martín Távara, quien ya nos tiene acostumbrado a los golazos y hoy no fue la escepción.

