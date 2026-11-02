GOL de Martín Távara, Sporting Cristal 1-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)
GOL de Martín Távara, Sporting Cristal 1-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)

Sobre los 7 minutos del segundo tiempo, abrió la cuenta en el Alberto Gallardo. Luego del descanso, el equipo de salió decidido a marcar el primero y lo consiguió tras una buena escapada de Maxloren Castro, un pase preciso de Hernán Barcos y la buena definición de zurda de , que trajo alivio para la banca celeste ante un duro oponente como en plena lucha por el Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS