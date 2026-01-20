Gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)
Gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)

Luego de un centro preciso de Hugo Ancajima, marcó el 1-0 de sobre Melgar en un nuevo amistoso de pretemporada. ¡Golazo de cabeza! La defensa rojinegra no advirtió la presencia del defensor argentino que venció la resistencia del golero rojinegro Jorge Cabezudo. Esta acción generó el aplauso del entrenador español Javier Rabanal, quien aprovechó esta pausa durante la celebración para dar indicaciones a sus dirigidos. La ‘U’ tomó la iniciativa desde el inicio del partido de preparación que se juega a puertas cerradas en el Estadio Monumental, y será el último antes de la ‘Noche Crema’ en la que se enfrentará a la Universidad de Chile.

