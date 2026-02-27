Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Su primera vez! Gol de Matías Zegarra para el 1-0 de Melgar vs. Los Chankas por la Liga 1
En la continuación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Melgar se enfrenta a Los Chankas en el Monumental de la UNSA buscando recuperar la sonrisa luego de perder ante FC Cajamarca. Sobre los 25 minutos, el partido se iba a complicar para los dirigidos por Juan Reynoso, pues se iban a quedar con uno menos por expulsión de Lautaro Guzmán. Sin embargo, a los 37′ iban a ponerse adelante en el marcador: un desborde por derecha de Franco Zanelatto encontró bien ubicado al juvenil Matías Zegarra, quien definió de derecha para vencer el arco andahuaylino. Se trata del primer gol del lateral izquierdo de 19 años, quien se va consolidando en Melgar y apunta a ser una gran alternativa en su puesto de cara al futuro para la Bicolor.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.