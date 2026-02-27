Gol de Matías Zegarra, Melgar vs. Los Chankas. (Video: L1MAX)
En la continuación de la fecha 5 del de la Liga 1 2026, se enfrenta a en el Monumental de la UNSA buscando recuperar la sonrisa luego de perder ante FC Cajamarca. Sobre los 25 minutos, el partido se iba a complicar para los dirigidos por Juan Reynoso, pues se iban a quedar con uno menos por expulsión de Lautaro Guzmán. Sin embargo, a los 37′ iban a ponerse adelante en el marcador: un desborde por derecha de Franco Zanelatto encontró bien ubicado al juvenil , quien definió de derecha para vencer el arco andahuaylino. Se trata del primer gol del lateral izquierdo de 19 años, quien se va consolidando en Melgar y apunta a ser una gran alternativa en su puesto de cara al futuro para la Bicolor.

