GOL de Maxloren Castro, Sporting Cristal 2-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)
GOL de Maxloren Castro, Sporting Cristal 2-0 FC Cajamarca. (Video: L1MAX)

Tras una gran acción individual, el extremo aumentó la cuenta y comenzó a liquidar el partido para el equipo de Roberto Mosquera. Luego, Iberico puso el 3-0.

El 3-0 de Luis Iberico

Gol de Luis Iberico para el 3-0 de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)
Gol de Luis Iberico para el 3-0 de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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