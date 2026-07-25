Gol de Jhonny Vidales, de penal, pone el 2-0 del Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Gol de Jhonny Vidales, de penal, pone el 2-0 del Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

Reiniciado el partido, en el segundo tiempo, el cuadro local logró marcar otra vez un distancia con su rival, partiendo de una polémica jugada dentro del área que provocó un penal. Si bien, al comienzo el árbitro no lo cobró, luego con intervención del VAR vio con claridad las imágenes. Lo que había sucedido es que en un balón dividido, Cristiano da Silva llegó tarde a quitarle la pelota a un jugador de Melgar y le regaló un pisotón que provocó la infracción. Si bien el jugador ‘rojinegro’ quitó el pie de inmediato, la dureza con la que se plantó fue lo que hizo que el juez terminara por cobrar el penal a favor de Melgar que lo canjeó por gol Jhonny Vidales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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