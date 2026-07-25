Golazo de Nicolás Quagliata pone el 1-0 del Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Golazo de Nicolás Quagliata pone el 1-0 del Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

El Monumental de la UNSA fue protagonista de un golazo que abrió el marcador para Melgar. Una falta cerca del área de Sporting Cristal, terminó dándole a los ‘rojinegros’ la oportunidad de abrir el marcador por la vía del balón detenido. Fue el ‘10’ el encargado de ejecutarlo, Nicolás Quagliata se paró frente al balón y frente a una barrera conformada por solo dos jugadores que mandó el portero Diego Enríquez. Ante el disparo furtivo los jugadores de Sporting Cristal terminaron abriendo el espacio perfecto para que la pelota vaya directo al arco, reventando las redes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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