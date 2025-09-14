Gol de Jhonny Vidales para el 1-0 del Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Jhonny Vidales para el 1-0 del Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)

No tuvo que pasar mucho tiempo para que Melgar imponga condiciones en el Monumental de la UNSA.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS