Gol de Miguel Araujo para el 2-1 de Sporting Cristal ante CD Moquegua. (Video: L1 Max)
Gol de Miguel Araujo para el 2-1 de Sporting Cristal ante CD Moquegua. (Video: L1 Max)

demuestra jerarquía y se impone ante CD Moquegua. Esta vez fue el turno de , quien tras un tiro de esquina se impuso en el aire y anotó el 2-1 del equipo de Roberto Mosquera para ilusionarse con la victoria en condición de visita por la fecha 9 del Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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