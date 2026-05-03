GOL de Miguel Silveira, Universitario 3-0 Juan Pablo II (Video: L1MAX)
GOL de Miguel Silveira, Universitario 3-0 Juan Pablo II (Video: L1MAX)

manda en Trujillo. Tras el doblete de Edison Flores, rápidamente amplió la cuenta y puso el 3-0 ante . Otro desborde por derecha acabó en una asistencia de taco de Anderson Santamaría y la definición del brasileño, para marcar su primer tanto en el tricampeón peruano a los 30 minutos. Con superioridad numérica desde los 2 minutos por la expulsión de Christian Cueva, Universitario gana a placer en el Mansiche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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