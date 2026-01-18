Gol de Lavandeira para el 1-0 de FC Cajamarca vs ADT | VIDEO: Nativa TV
vence a en lo que viene a ser la presentación oficial del plantel cajamarquino 2026. El tanto llegó gracias al ex volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, quien anotó el primer gol del partido a los 36 minutos tras un cabezazo letal y preciso en el área chica de ADT para poner a festejar a toda Cajamarca en este amistoso de pretemporada que ilusiona a los recién ascendidos a la .

