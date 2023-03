Cuando a un delantero lo traen del extranjero para jugar en la Liga 1, lo primero que le van a exigir es que anote desde el minuto cero. Bueno, aunque eso no estaba escrito en su contrato, Pablo Sabbag lo entendió a la perfección: en tres partidos disputados ya lleva tres goles y esta tarde le está dando la victoria a Alianza Lima ante UTC.

Una de sus principales características es la facilidad con la que puede ubicarse para quedar solo de cara al arco, la misma que quedó de manifiesto en el estadio Héroes de San Ramón. Cuando Jairo Concha tomó el balón por la banda izquierda y combinó su jugada con Gabriel Costa, el ‘Jeque’ ya sabía lo tenía que hacer; como si durante toda la lluviosa tarde en Cajamarca hubiera estado imaginando su gol.

Ya en el borde del área, Sabbag ni siquiera perdió el tiempo en controlar y definió a un solo toque. Su zurdazo fue imposible para Patrick Zubczuk, quien se estiró inútilmente para evitar que su portería se viera vencida. Con este 1-0 parcial el equipo de Guillermo Salas está haciendo su negocio fuera de Lima, llevándose tres puntos de oro sin haber sido dominadores del encuentro.

Alianza Lima vs. UTC: lo que se viene

Luego de este compromiso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a tener acción la próxima semana cuando reciba a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para el sábado 11 de marzo desde las 7:30 p.m. y de momento no se sabe en qué canal se va a transmitir.

Recordemos que el club de La Victoria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguen en una disputa por los derechos televisivos, lo cual mantiene la interrogante si el encuentro ante los cusqueños se jugará o no. Esto, pues hace una semana no pudieron hacerlo frente a la Universidad César Vallejo ya que la FPF consideró que no existían las garantías suficientes.

UTC, por su parte. tendrá una dura visitan el domingo 12 de marzo, pues enfrentará a Carlos A. Mannucci desde las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ llega de una derrota en el clásico trujillano ante la ‘UCV’, por lo que seguramente le planteará un duelo bastante complicado al ‘Gavilán del Norte’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.