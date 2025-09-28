Gol de Paolo Guerrero, Alianza Lima 1-2 Cienciano. (VIDEO: L1 MAX)
descuenta ante gracias al gol de , tras un desborde de Eryc Castillo. Todo a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando ambos equipos se acomodaban y le pone suspenso al partido. Con uno menos, los íntimos buscan el empate para seguir prendidos en la lucha por el . El ‘Depredador’, con este tanto, vuelve a anotar luego de casi tres meses: no marcaba desde su doblete ante Binacional a principios de julio. De inmediato, en Alianza Lima ingresó Gaspar Gentile por Kevin Quevedo para refrescar su ataque.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

