Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Colo Colo| VIDEO: ESPN

El delantero blanquiazul anotó el primero del partido a los 33 minutos del primer tiempo tras asistencia de Eryc Castillo. El ‘depredador’ se perfiló y la mandó a guardar de manera sutil para vencer al portero rival.

Nota en desarrollo

