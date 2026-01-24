Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Inter Miami | VIDEO: Latina TV
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Inter Miami | VIDEO: Latina TV

A los 29 minutos de partido gana Alianza Lima. Apareció el capitán blanquiazul, Paolo Guerrero, para poner el primero del encuentro tras un rebote que quedó picando en el área chica, esto fue aprovechado por el ‘Depredador’ quien de un cabezazo puso a celebrar a todo Matute.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

