Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX

Paolo Guerrero se encargó de poner el primer gol del partido tras una astuta acción de Kevin Quevedo, quien ‘madrugó’ a todo Andahuaylas para poner en ventaja a Alianza Lima.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS