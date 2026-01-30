Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: YouTube / Foto: Getty Images)
tuvo un penal a favor y no lo desaprovechó, colocando el 1-0 sobre Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, por la primera fecha del Torneo Apertura de la . Los blanquiazules no habían tenido una situación clara para vencer al portero Ángel Zamudio, pero una infracción en contra del defensor Renzo Garcés fue sancionado por Joel Alarcón, juez del partido. Cabe mencionar que sobre el final del primer tiempo el ‘Rojo Matador’ llegó a la igualdad con gol de Nahuel Luján. Este es el debut oficial del entrenador blanquiazul Pablo Guede. A su vez, marca el regreso de Roberto Mosquera al mando de los dueños de casa.

