Universitario de Deportes logró abrir el marcador en el clásico frente a Alianza Lima gracias a una acción bien elaborada por el sector izquierdo. En un partido disputado y con pocas ocasiones claras, la ‘U’ supo golpear en el momento justo.
La jugada nació en los pies de Alex Valera, quien sacó un preciso pase de tres dedos que dejó mal parada a la defensa blanquiazul. El balón llegó con ventaja para Martín Pérez Guedes, que se encontraba bien ubicado dentro del área.
El mediocampista no dudó y, pese a la marca de Anthony Aranda, logró definir con claridad para vencer al arquero rival y desatar la celebración crema. Fue una jugada rápida que terminó marcando la diferencia en el trámite del encuentro.
Con este tanto, Universitario se puso 1-0 arriba en el marcador, en un clásico que hasta ese momento se mostraba bastante parejo y con mucha intensidad en el mediocampo.
El gol le dio mayor tranquilidad al equipo crema, que empezó a manejar mejor los tiempos del partido, mientras que Alianza Lima se vio obligado a adelantar sus líneas en busca del empate.