Gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1MAX)
Y un día volvió a anotar. marcó el descuento de , en su visita a Comerciantes Unidos, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la . Desde los doce pasos, la ‘Pulga’ no perdonó y colocó la pelota a la mano derecha del portero Matías Córdova, quien poco puedo hacer para evitar la caída de su arco. El exUniversitario de Deportes no anotaba oficialmente desde el 6 de agosto del año pasado, en el empate del ‘Albo’ ante Deportivo Garcilaso en aquella ocasión. De todos modos, Grau no levanta cabeza, pierde 3-1 y el puesto del DT Ángel Comizzo comienza a tambalear.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

